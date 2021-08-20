Олимпийский чемпион по плаванию Рылов высказался о сборной России по футболу на Евро-2020

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Двукратный чемпион Олимпиады в Токио, российский пловец Евгений Рылов поделился мнением по поводу выступления сборной России по футболу на чемпионате Европы.
Олимпийский чемпион по плаванию Рылов высказался о сборной России по футболу на Евро-2020
  • Reuters
  • © Evgenia Novozhenina

«Не смотрел особо. И смотреть, наверное, не стоит. Игры как таковой никогда не было. И я не знаю, что должно произойти, чтобы игра появилась. Как есть, так есть. Комментировать это не имеет смысла — результаты сами всё показали», — сказал Рылов в интервью Super.

На Евро-2020 сборная России не смогла выйти в плей-офф. Национальная команда заняла четвёртое место в своей группе, проиграв Бельгии (0:3) и Дании (4:1) и одержав победу над Финляндией (1:0).

Ранее Рылов высказался о зарплатах футболистов.

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