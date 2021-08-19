Пловец Рылов высказался о зарплатах футболистов

Российский пловец Евгений Рылов, который на Олимпиаде в Токио завоевал две золотые медали и одну серебряную, высказал своё мнение о зарплатах российских футболистов.

«Отчасти было обидно за то, что футболисты получают больше. Раньше. Я думал: как так, это несправедливо… А сейчас я понял, что здесь нет никакой несправедливости. Тут есть фактор того, какой вид спорта насколько популяризирован. Грубо говоря, чем больше просмотров, тем больше денег. Чем больше людей посещает то или иное мероприятие, тем больше денег. Естественно, что те спортсмены, которые интереснее людям, они получают больше денег. Это честно с точки зрения видов спорта. Однако нечестно в том плане, что некоторые люди ничего не делают и получают больше. Так сложилась жизнь», — заявил Рылов во время интервью на YouTube-канале Super.

Ранее российский пловец Климент Колесников прокомментировал ситуацию с Рыловым и американским пловцом Райаном Мёрфи на ОИ.