«Невозможно комментировать идиотизм»: как легкоатлетку Магучих вновь затравили на Украине за фото с Ласицкене

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих была вынуждена объяснять, почему сделала фото с Марией Ласицкене после финала Бриллиантовой лиги. По её словам, все участницы турнира сфотографировались по просьбе завершающей карьеру Камилы Лицвинко. Украинка также призвала подписчиков прекратить оскорблять её. В беседе с RT чемпионка мира и комментатор Иоланда Чен выразила сожаление, что на фоне травли на родине бронзовый призёр Олимпиады просто опасается оказаться рядом с россиянкой в публичном пространстве. А её коллега Ольга Богословская, напротив, заверила, что инцидент никак не скажется на отношениях спортсменок.

«Не разжигайте ерунду на пустом месте»

После финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе украинской легкоатлетке Ярославе Магучих, выступающей в прыжках в высоту, пришлось вновь оправдываться за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене. Она опубликовала на своей странице в Facebook пост, в котором подробно объяснила произошедшее.

В первую очередь спортсменка призвала подписчиков прекратить оскорблять её и начать «использовать время с пользой». Также она дала совет журналистам. По словам бронзового призёра Олимпийских игр в Токио, им следует сначала думать, а потом писать.

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«Что касается фото, оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания. А теперь кульминация: обнимает меня не Мария, а Никола Макдермотт, представительница Австралии. Будьте внимательнее, пожалуйста. Всем добра, а я пошла в отпуск», — написала Магучих.

Очередной скандал разгорелся из-за поста в Instagram, который опубликовала ещё одна участница финала Бриллиантовой лиги Элеанор Паттерсон. Причём в кадр попали не только украинка и россиянка, но и их соперницы. Однако, во-первых, Ярослава и Мария стоят рядом. А во-вторых, складывается впечатление, будто победительница соревнований обняла украинку за плечо, хотя позже Магучих и объяснила, что это не так.

Об этом же накануне написал в Twitter супруг Ласицкене и известный комментатор Владас Ласицкас. Журналист призвал не провоцировать новый скандал: «Рука Марии, обнимающая Ярославу», — это рука Николы. Камила Лицвинко (на переднем плане) завершает карьеру и сфотографировалась со всеми девочками. Не разжигайте... на пустом месте».

Несмотря на это, Магучих вновь подверглась травле на родине. В соцсетях её жёстко раскритиковали за «фото с врагом». Некоторые недоброжелатели посетовали, что произошедшее на ОИ в Токио ничему не научило легкоатлетку. Другие призвали её поменять гражданство и уехать в Россию. Нашлись даже соотечественники, призвавшие подать на Ярославу в суд и вынудить её вернуть потраченные государством средства.

Instagram

© eleanorpatterson

Любопытно, что буквально за день до финала Бриллиантовой лиги на данную тему высказался министр спорта Украины Вадим Гутцайт. По его словам, после возвращения из Токио с молодой прыгуньей была проведена беседа, и она «всё поняла».

«Это был опыт. Наши паралимпийцы ехали в Японию уже после Олимпиады. И это стало примером, как стоит относиться к спортсменам из России. Вы видели, как мы встречали Магучих. Она очень воспитанная, всё понимает. Так получилось, у неё возникли эмоции… И с другими спортсменами, с главами федераций общались, чтобы они тоже работали над этим. Просто пример того, как нужно контролировать эмоции на соревнованиях», — рассказал чиновник в эфире «Громадське».

«Девушка приносит славу своей стране, но подвергается гонениям за ерунду»

Опрошенные RT эксперты лишь пожалели девушку, которой на родине пришлось столкнуться с прессингом из-за банальных фотографий с соперницей. Так, чемпионка мира в тройном прыжке и известный комментатор Иоланда Чен призвала штрафовать национальные федерации за подобные инциденты, поскольку они нарушают принципы МОК.

«Неслучайно ведь перед началом Олимпийских игр в Токио был принят лозунг «Быстрее. Выше. Сильнее — вместе». Это единение подчеркнули официально. И если у Магучих появляются проблемы из-за фото, это прямое нарушение предписания МОК. Невозможно комментировать идиотизм. Ладно бы Магучих попала в один кадр с Владимиром Путиным, обнималась с ним и стояла на пьедестале. В такой ситуации реакцию украинцев ещё можно было бы понять. Но при чём здесь Маша Ласицкене»? — задалась вопросом Чен.

По её мнению, травля, которой подверглась 19-летняя спортсменка на Украине, привела к тому, что теперь она банально боится лишний раз пересекаться с россиянкой в публичном пространстве.

«Это очень сложно, поскольку на соревнованиях все легкоатлеты находятся вместе и Магучих просто не может покинуть общий сектор и прыгать в каком-то другом. Если так относитесь к происходящему, организуйте ей отдельные турниры. Это какая-то фантасмагория, и мне дико жаль Ярославу. Она прекрасная спортсменка. Девушка приносит славу своей стране, но подвергается гонениям за ерунду», — добавила Чен.

В свою очередь, её коллега по журналистике и серебряный призёр Олимпийских игр в эстафетном беге Ольга Богословская подчеркнула, что легкоатлетам порой просто невозможно избежать попадания на совместные кадры.

«Меня уже ничего не удивляет. В сумасшедшем доме, например, можно стать свидетелем ещё более захватывающих сюжетов. Кто-то на Украине омаразмел. Ну и что? Нам не следует уподобляться. Магучих сделала свой выбор. Пусть ей пришлось потом оправдываться, но она всё же вновь сфотографировалась с Ласицкене. Тем самым она продемонстрировала всё своё отношение к сложившейся ситуации. Я бы не стала говорить о смелости. Ярослава просто поступает логично. А принимающие решения люди никогда не находились внутри соревновательного процесса и не знают его законов. Поверьте, спортсмены делают всё на автомате. Вот и Магучих поступает согласно интуиции. Неужели теперь ей нужно игнорировать просьбы о совместном фото? Тогда украинка покажет неуважение к соперницам», — заявила комментатор.

Однако, по её словам, всё происходящее никак не должно сказаться на личных отношениях девушек.

«Поймите, до Маши подобные вещи вряд ли доходят. У неё хватало своих проблем. Например, за три месяца до Олимпийских игр Ласицкене получила травму и была максимально далека от СМИ, тем более украинских. Но она тоже чётко дала всё понять в социальных сетях. Маша показала: на её отношениях с Магучих не скажется ничто. А перед ней сейчас стоят куда более важные задачи, чем отвечать каким-то чиновникам и маразматикам с любой стороны», — добавила Богословская.

«Информационные спецоперации»

Первый громкий скандал с совместным кадром легкоатлеток произошёл на Олимпийских играх в Токио. Тогда они по окончании соревнований, обнявшись, вместе позировали с флагами Украины и ОКР. После этого бронзовый призёр подверглась настоящей травле и даже получила вызов на беседу в Минобороны страны.

«Неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может стать объектом информационных спецопераций врага», — объяснила замглавы ведомства Анна Маляр.

Впрочем, травлю поддержали далеко не все. Так, бронзовый призёр Игр каратист Станислав Горуна в жёсткой форме призвал не смешивать спорт с политикой и не устраивать скандал на ровном месте.

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«Пьедестал — это уникальное и исключительное место уважения, которое в моменте сводит вместе успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше ни меньше. Нет «измены» в фото Магучих с Ласицкене», — написал каратист.

Видимо, после этой истории украинские паралимпийцы получили соответствующие рекомендации, что привело к новой не очень красивой истории. На церемонии награждения после окончания забега на 100 м завоевавший серебро Игорь Цветов отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артёмом Калашяном на пьедестале почёта. Украинец отошёл от них на расстояние метра.

В МПК и ПКР предположили, что спринтер поступил так, поскольку не хотел нарушать жёсткие коронавирусные ограничения и стремился соблюсти социальную дистанцию. Однако сам он в социальных сетях эту версию не подтвердил.

«Кто-то видит неуважение к соперникам, а кто-то — уважение к Украине. Каждому своё... С Украиной в сердце», — написал спортсмен в Facebook.

Любопытно, что на дистанции 200 м Цветов опять попал на пьедестал с Сафроновым и Калашяном, но и во второй раз отказался делать с россиянами совместное фото.