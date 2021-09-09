Ласицкене и Магучих снова сфотографировалась вместе после скандала на Играх в Токио

Чемпионка летних Олимпийских Игр в Токио в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене и украинская легкоатлетка Ярослава Магучих снова сфотографировались вместе.

Австралийская спортсменка Элинор Паттерсон опубликовала в Instagram фотографию, на которой рядом друг с другом запечатлены Ласицкене и Магучих.

Спортсменки принимали участие в финале Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике в Цюрихе.

Напомним, украинская легкоатлетка выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио в соревнованиях по прыжкам в высоту. После окончания она сфотографировалась в секторе с Ласицкене.

Ранее украинский комментатор рассказал, как появилось скандальное фото Магучих с Ласицкене.