Ласицкене и Магучих снова сфотографировалась вместе после скандала на Играх в Токио
- Reuters
Австралийская спортсменка Элинор Паттерсон опубликовала в Instagram фотографию, на которой рядом друг с другом запечатлены Ласицкене и Магучих.
Спортсменки принимали участие в финале Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике в Цюрихе.
Напомним, украинская легкоатлетка выиграла бронзовую медаль Олимпиады в Токио в соревнованиях по прыжкам в высоту. После окончания она сфотографировалась в секторе с Ласицкене.
Ранее украинский комментатор рассказал, как появилось скандальное фото Магучих с Ласицкене.