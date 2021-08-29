Украинский комментатор рассказал, как появилось скандальное фото Магучих с Ласицкене

Украинский комментатор Виталий Волочай рассказал, как появилась совместная фотография украинки Ярославы Магучих и россиянки Марии Ласицкене на летних Олимпийских играх в Токио.

«После того как разгорелся скандал, я не поленился найти полную запись того, что происходило после окончания соревнований. К Марии подошли и поздравили спортсменки из Черногории и Узбекистана, после них обняли Ласицкене и поздравили украинки Ирина Геращенко и Юлия Левченко, но об этом почему-то никто не говорит», — цитирует Волочая Tribuna.com.

По словам комментатора, только после того, как судьи собрали всех призёров вместе, Магучих обняла и поздравила Ласицкене.

«Вырвали из контекста один небольшой момент, где Ярослава стояла с Ласицкене. К ребёнку прицепились на ровном месте. Так делают все олимпийские призёры. Ярослава абсолютно невинна. Она делала то, что должна», — сказал он.

Напомним, что Ласицкене завоевала золотую медаль в соревнованиях по прыжкам в высоту, а украинка — бронзовую. После соревнований легкоатлетки вместе сфотографировались.

Ранее Магучих прокомментировала совместную фотографию с россиянкой Марией Ласицкене на летних Олимпийских играх в Токио.