Чен — о травле Магучих из-за фото с Ласицкене: она же не с Путиным обнималась

Чемпионка мира по лёгкой атлетике, а ныне телекомментатор Иоланда Чен призвала наложить санкции на украинскую федерацию из-за травли Ярославы Магучих за фото с Марией Ласицкене.

«Конечно, такая реакция на Украине на фотографию удивляет. По-моему, это какой-то бред сивой кобылы. Вообще, на месте МОК я бы за такие вещи штрафовала национальные федерации, которые заставляют вести своих спортсменов подобным образом. Неслучайно ведь перед началом Олимпийских игр в Токио был принят новый лозунг «Быстрее, выше, сильнее — вместе!». Это единение подчеркнули официально. И если у Магучих появляются проблемы из-за фото — это прямое нарушение предписания МОК.

Невозможно комментировать идиотизм. Ладно бы Магучих попала в один кадр с Владимиром Путиным, обнималась с ним и стояла на пьедестале. В такой ситуации реакцию украинцев ещё можно было бы понять. Но при чём здесь Маша Ласицкене?

Ярославу на родине откровенно травят. Естественно, ей этого не хочется, на людях теперь приходится всячески демонстрировать отстранение от россиянки. Но это очень сложно, поскольку на соревнованиях все легкоатлеты находятся вместе и Магучих просто не может покинуть общий сектор и прыгать в каком-то другом. Если так относитесь к происходящему, организуйте ей отдельные турниры. Это какая-то фантасмагория, и мне дико жаль Ярославу. Она прекрасная спортсменка. Девушка приносит славу своей стране, но подвергается гонениям за ерунду», — заявила Чен в интервью RT.

Коллективное фото Ласицкене и Магучих с другими легкоатлетками опубликовала австралийская спортсменка Элинор Паттерсон в Instagram.

Спортсменки принимали участие в финале Бриллиантовой лиги по лёгкой атлетике в Цюрихе.

Ранее Магучих эмоционально ответила журналистам про фото с Ласицкене.