Валуев поддержал Путина по поводу лимита на легионеров в РПЛ

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поддержал позицию президента России Владимира Путина по поводу возможной отмены лимита на иностранных футболистов в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Валуев поддержал Путина по поводу лимита на легионеров в РПЛ
  • РИА Новости

«В нашем футболе есть такая тенденция — молодые талантливые игроки теряются после юношеских команд. А если им не давать практику, то ситуация станет ещё хуже», — цитирует Валуева Sport24.

Он отметил, что в случае отмены лимита молодые российские футболисты совсем потеряют игровую практику и далеко не факт, что их место займут качественные легионеры.

«Конечно, я согласен с мнением нашего президента, он чётко обозначил свою позицию. Лимит на легионеров отменять нельзя ни в коем случае, иначе мы потеряем молодое поколение футболистов», — добавил Валуев.

По его мнению, на данный момент в России действует оптимальный лимит на легионеров.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев. 

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах Путина про лимит на легионеров.

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