Губерниев высказался о словах Путина про лимит на легионеров

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента России Владимира Путина про лимит на легионеров в футболе.

«Владимир Владимирович обозначил своё мнение по вопросу лимита, но окончательное решение будет принимать Российский футбольный союз (РФС), ведь им за это и отвечать», — цитирует Губерниева Sport24.

Губерниев напомнил, что футбольными реформами занимается РФС, а не Кремль. Комментатор заявил, что для улучшения российского футбола необходимо продолжать работать и комплексно решать проблему лимита.

В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.

Ранее Путин выступил против отмены лимита на легионеров.