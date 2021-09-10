Губерниев высказался о словах Путина про лимит на легионеров
- РИА Новости
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«Владимир Владимирович обозначил своё мнение по вопросу лимита, но окончательное решение будет принимать Российский футбольный союз (РФС), ведь им за это и отвечать», — цитирует Губерниева Sport24.
Губерниев напомнил, что футбольными реформами занимается РФС, а не Кремль. Комментатор заявил, что для улучшения российского футбола необходимо продолжать работать и комплексно решать проблему лимита.
В настоящий момент в РПЛ действует лимит на легионеров по схеме «8 + 17». Каждый клуб может заявить на сезон не более восьми иностранцев.
Ранее Путин выступил против отмены лимита на легионеров.