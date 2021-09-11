С большим трудом: Россия обыграла Украину в плей-офф мужского ЧЕ по волейболу

Мужская сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. Подопечные Туомаса Саммельвуо на старте плей-офф обыграли национальную команду Украины. Серебряные призёры токийской Олимпиады отдали первый сет, после чего не без труда взяли следующие три партии. Самым результативным игроком стал Егор Клюка, набравший 21 очко.

На проходящем в эти дни мужском чемпионате Европы по волейболу начался плей-офф, и первый же матч 1/8 финала получил яркую вывеску. Открывать ключевую стадию турнира выпало сборным России и Украины, причём встретиться им предстояло в Польше, на стадионе «Эрго-Арена» в Гданьске.

Особую важность это противостояние получило не столько со спортивной точки зрения, сколько с околополитической. Только этим летом грянуло несколько скандалов, в которые оказались вовлечены атлеты из двух стран. Болельщики то обсуждают совместные фотографии Марии Ласицкене и Ярославы Магучих, то отказ Игоря Цветова стоять рядом с российскими паралимпийцами, то отсутствие сборной Украины на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве, то принципы Александра Петракова по подбору состава национальной команды. Теперь к потенциально опасным темам добавился ещё и волейбол.

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О том, что сборные России и Украины пересекутся в плей-офф чемпионата Европы, стало известно только после того, как завершились все матчи группы C, в которой играли серебряные призёры Олимпийских игр в Токио. Подопечные Туомаса Саммельвуо при большинстве раскладов должны были встретиться с вполне приличной по именам командой Сербии. Но после того как финны в ничего не значащей для них встрече обыграли турок в пяти сетах, россияне поднялись на второе место в группе. Соперником для его обладателей становилась сборная Украины.

Прежде две команды редко встречались на волейбольной площадке. Класс двух коллективов после распада СССР был несопоставимым, и последняя возможность сыграть пришлась на 2005 год. Но в последнее время украинская сборная добилась прогресса, чтобы заявить о себе хотя бы на европейском уровне. Достаточно сказать, что два года назад подопечные Угиса Крастиньша на своём первом за 14 лет чемпионате Старого Света дошли до четвертьфинала и стали в итоге седьмыми. Россияне тогда заняли пятое место.

Недооценивать украинскую команду нельзя было ещё и потому, что в ней собрались несколько игроков из ведущих европейских чемпионатов. Её лидер Олег Плотницкий выступает за итальянскую «Перуджу», центральный блокирующий Дмитрий Терёменко играет в чемпионате Франции за «Тур», а Ян Ерещенко и Илья Ковалёв представляют российские клубы. Все они к тому же перед матчем 1/8 финала получили неплохую мотивацию — в случае победы над Россией команда получила бы 10 млн гривен (около 27 млн рублей. — RT).

Первый сет начался с равной борьбы подопечных Саммельвуо и Крастиньша. Атака украинской сборной при этом долго бездействовала, и после нескольких розыгрышей россияне стали пользоваться этим, чтобы создать задел в три-четыре очка. Егор Клюка стабильно атаковал, а у Павла Панкова не было проблем с подачей. Но сохранить этот отрыв не удалось. На блоке украинцы действовали очень качественно, а Юрий Семенюк успевал не только гасить российские атаки, но и сам был не прочь пробить первым темпом. 14:10 в пользу серебряных призёров Олимпиады быстро превратились в 14:14 и подарили нервную концовку партии.

Счёт оставался равным, пока две ошибки Клюки не привели к тревожной для российских болельщиков ситуации. Украинцам для победы в сете оставалось набрать два очка, и одно из них принёс Панков неудачной атакой. Саммельвуо так и не стал брать тайм-аут, но за него это сделал Крастиньш. После этого Дмитрий Виецкий поставил точку в партии — 25:22.

Второй сет сборная России начала более уверенно, чем первый. На подаче Дмитрия Волкова удалось оторваться на пять очков, а к Клюке вернулась необходимая для диагонального уверенность. Ошибки россиян свелись к вполне простительным огрехам на подаче, которые уже не позволяли украинской сборной, всё ещё не наладившей игру в атаке, надеяться на спасение. Периодически подопечные Крастиньша выдавали интересные и хитрые розыгрыши, ставившие россиян в тупик, но долго такая тактика работать не могла. В концовке сета снова разыгрался Клюка. Два эйса помогли выиграть партию с разницей в девять очков — 25:16.

После перерыва с Клюкой произошёл неприятный инцидент. Он столкнулся с либеро Валентином Голубевым, пытаясь поднять мяч с пола, и чуть не вывернул левый локоть. К счастью, обошлось без серьёзной травмы. Но сборную возможная потеря ведущего игрока явно напугала. Клюка сам сразу же ошибся на подаче, а затем две подряд атаки россиян разбились о блок Семенюка. Саммельвуо пришлось рано потратить оба тайм-аута, что не принесло никакого результата. Украинцы долго охраняли четырёхочковый отрыв, пока россияне разом его не отыграли. Закончилась эта внезапная погоня крайне редким для команды блоком Ильяса Куркаева.

Россияне долго не могли получить преимущество в счёте, пока отличный отрезок не провёл Иван Яковлев. Его блок и эйс позволили наконец-то повести с разницей в два очка, когда сет уже подходил к самому концу. Украинцы сражались до последнего, но всё же Игорь Кобзарь шикарным первым темпом добыл сетбол, после чего двойной блок россиян закончил партию в их пользу — 25:22.

Четвёртый сет оказался самым напряжённым. Почти на всём его протяжении ни одной команде не удавалось выигрывать больше двух очков. Переломить эту тенденцию смог Клюка, исполнивший прекрасную силовую подачу, после чего последовала резкая атака Дмитрия Волкова, от которого только в концовке стала исходить перманентная опасность.

Украинские волейболисты продолжали отчаянно сопротивляться, порой демонстрируя настоящие чудеса: в одном из моментов Ерещенко спас уже вылетевший за рекламные щиты мяч, что в итоге даже принесло очко. Но всё же четвёртый сет остался за россиянами — 25:22. Подопечные Саммельвуо вышли в четвертьфинал, где их следующим соперником будет либо Польша, либо уже знакомая по групповому этапу Финляндия.