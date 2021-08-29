Тренер сборной Украины по футболу заявил, что не вызовет в команду игроков из РПЛ
- Reuters
«Вы мне скажите — возьму и вызову футболиста из России, вы же меня порвёте, да? На данный момент, скажу откровенно, я не рассматриваю вопрос вызова из чемпионата России», — приводит слова Петракова UA.Tribuna.com.
По его словам, на его решение влияет количество погибших молодых людей в ходе военного конфликта в Донбассе.
«Я понял, что, наверное, сейчас ни футболисты из России, ни какого-то примирения априори быть не может. Столько детей остались сиротами. Поэтому, наверное, нет. Сейчас нет. Никак. Может, со временем. Но на этом этапе — нет. Говорю прямо и откровенно», — добавил Петраков.
Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины 18 августа, так как после чемпионата Европы пост покинул Андрей Шевченко, который возглавлял команду с 2016 года.
Ранее украинский журналист заявил, что российский футбол потерпел крах.