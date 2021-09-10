Сборная Украины по волейболу получит 10 млн гривен за победу над Россией на ЧЕ
- РИА Новости
«Наши партнёры и спонсоры выделят волейболистам дополнительные 10 млн гривен в случае, если сборная Украины победит команду России и пробьётся в 1/4 финала чемпионата Европы», — сообщает Facebook Федерации волейбола Украины (ФВУ).
10 млн гривен — это примерно 27 млн рублей.
Матч Россия — Украина состоится 11 сентября в Гданьске (Польша).
В предыдущем матче европейского первенства российская команда переиграла Северную Македонию со счётом 3:0.
Ранее президент ФВУ Михаил Мельник прокомментировал предстоящую встречу между сборными России и Украины в рамках 1/8 финала мужского чемпионата Европы 2021 года.