Сборная Украины по волейболу получит 10 млн гривен за победу над Россией на ЧЕ

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Назван гонорар, который получат волейболисты сборной Украины за победу над командой России в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
Сборная Украины по волейболу получит 10 млн гривен за победу над Россией на ЧЕ
  • РИА Новости

«Наши партнёры и спонсоры выделят волейболистам дополнительные 10 млн гривен в случае, если сборная Украины победит команду России и пробьётся в 1/4 финала чемпионата Европы», — сообщает Facebook Федерации волейбола Украины (ФВУ).

10 млн гривен — это примерно 27 млн рублей.

Матч Россия — Украина состоится 11 сентября в Гданьске (Польша).

В предыдущем матче европейского первенства российская команда переиграла Северную Македонию со счётом 3:0.

Ранее президент ФВУ Михаил Мельник прокомментировал предстоящую встречу между сборными России и Украины в рамках 1/8 финала мужского чемпионата Европы 2021 года.

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