Глава Федерации волейбола Украины высказался о матче с Россией на ЧЕ

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Президент Федерации волейбола Украины (ФВУ) Михаил Мельник прокомментировал предстоящую встречу между сборными России и Украины в рамках 1/8 финала мужского чемпионата Европы 2021 года.
Глава Федерации волейбола Украины высказался о матче с Россией на ЧЕ
  • © Ukrainian Volleyball Federation
  • Facebook

«Нашей команде необходимо сконцентрироваться прежде всего на собственных действиях», — написал Мельник на странице ФВУ в Facebook.

Он напомнил, что российская команда завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Токио, что ярко свидетельствует о её силе.

Мельник добавил, что огромное значение в матче будет играть характер игроков, их вера в собственные силы, креативный кураж и тактическая дисциплинированность.

Тренер посоветовал своим подопечным не обращать внимание на соперника.

«Россия — значит Россия. И всё! Повторяю: слабых здесь нет. Тем более в плей-офф», — подчеркнул он. 

В предыдущем матче российская команда переиграла Северную Македонию со счётом 3:0.

Ранее сообщалось, что Тигр выбран талисманом ЧМ-2022 по волейболу в России.

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