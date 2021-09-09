Глава Федерации волейбола Украины высказался о матче с Россией на ЧЕ
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«Нашей команде необходимо сконцентрироваться прежде всего на собственных действиях», — написал Мельник на странице ФВУ в Facebook.
Он напомнил, что российская команда завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Токио, что ярко свидетельствует о её силе.
Мельник добавил, что огромное значение в матче будет играть характер игроков, их вера в собственные силы, креативный кураж и тактическая дисциплинированность.
Тренер посоветовал своим подопечным не обращать внимание на соперника.
«Россия — значит Россия. И всё! Повторяю: слабых здесь нет. Тем более в плей-офф», — подчеркнул он.
В предыдущем матче российская команда переиграла Северную Македонию со счётом 3:0.
Ранее сообщалось, что Тигр выбран талисманом ЧМ-2022 по волейболу в России.