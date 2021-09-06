Тигр выбран талисманом ЧМ-2022 по волейболу в России
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Выбор талисмана сделали болельщики, которые голосовали на официальном сайте турнира, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Имя талисмана объявят позже.
Мужской чемпионат мира по волейболу пройдёт в десяти городах России. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Соревнования продлятся с 26 августа по 11 сентября 2022 года.
Ранее россияне Владислав Панченко и Иван Чупринов одержали победу в финале мужского чемпионата Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 18 лет.