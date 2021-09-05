Россияне Панченко и Чупринов выиграли чемпионат Европы по пляжному волейболу

Россияне Владислав Панченко и Иван Чупринов одержали победу в финале мужского чемпионата Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 18 лет.

РИА Новости