Россияне Панченко и Чупринов выиграли чемпионат Европы по пляжному волейболу
Россияне Владислав Панченко и Иван Чупринов одержали победу в финале мужского чемпионата Европы по пляжному волейболу среди игроков не старше 18 лет.
- РИА Новости
В финале турнира россияне сломили сопротивление польского дуэта, завоевав золотые медали.
Чемпионат Европы U18 проходил в столице Словении Любляне.
Ранее сообщалось, что Лешуков и Семёнов не сумели выйти в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу.
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