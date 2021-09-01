Непреодолимый барьер: женская сборная России по волейболу уступила Италии в четвертьфинале ЧЕ-2021

Женская сборная России по волейболу завершила выступление на чемпионате Европы, который стартовал через полторы недели после Олимпиады в Токио. Подопечные Серджо Бузато в обновлённом составе вышли в плей-офф со второго места в группе и добрались до четвертьфинала, где потерпели болезненное поражение от Италии — 0:3. Отечественная команда уже шесть лет не может попасть в четвёрку сильнейших на крупном турнире.

Сезон в международном волейболе из-за пандемии коронавируса получился невероятно плотным. Спустя всего десять дней после того, как в Токио завершились олимпийские соревнования по волейболу, в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии стартовал 32-й чемпионат Европы среди женщин. Такой короткий промежуток между двумя турнирами едва ли можно считать нормальным, но у организаторов просто не было выбора: следующий год будет занят первенством планеты, а отмены ЧЕ не хотелось бы ни спортсменам, ни болельщикам.

Сборная России оказалась одной из четырёх команд, которые ещё в начале августа боролись за олимпийские медали, а теперь должны были снова выходить на площадку и показывать своё мастерство. Главный тренер Серджо Бузато решил, что лидерам коллектива всё-таки не нужно принимать участие в таком изнурительном марафоне, и тотально омолодил состав. Отдыхать уехали такие важные игроки, как Наталия Гончарова, Ирина Фетисова, Ирина Королёва, а заменили их совершенно новые спортсменки, которые в олимпийский сезон не получали своего шанса.

Для этой обновлённой команды результат отошёл на второй план. Но всё-таки это не означало, что задержаться на турнире подольше россиянки не могут. Для начала подопечным Бузато нужно было преодолеть групповой этап, где основную опасность представляли только бронзовые призёрки Олимпиады из Сербии. С остальными командами даже этот молодой состав, лидером которого стала 17-летняя Арина Федоровцева, должен был бороться.

Сборная России начала турнир с побед над Францией (3:1) и Азербайджаном (3:0), причём результат второго матча можно было назвать разгромом: в нём россиянки не отдавали соперницам больше 17 очков за партию. Федоровцева полностью оправдывала возложенные на неё ожидания и набрала 39 очков за две игры, подав при этом 13 эйсов. Но у команды отчётливо виднелись проблемы с приёмом, и вдобавок на самом старте турнира травму получила блокирующая Юлия Бровина — с этой позицией команда испытывала острый дефицит.

Следующий матч с Бельгией выиграть на классе уже не получилось, хотя россиянки были близки к этому. Они выиграли первый сет со счётом 31:29, взяли второй, вели в третьем с разницей в четыре очка, но в итоге потерпели поражение (2:3), от которого не спасли ни результативность Федоровцевой, ни разыгравшиеся Анна Лазарева и Ксения Смирнова.

Далее последовал ещё один проигрыш, но зато более достойный. Во встрече с Сербией в Белграде россиянки сумели отыграться со счёта 0:2 по сетам и перевести игру на тай-брейк — до этого хозяйки площадки не отдали соперницам ни одной партии на турнире. В пятом сете подопечные Бузато всё-таки уступили, но в концовке этого матча порадовала вернувшаяся в строй Бровина, которая набрала три очка на блоке. Завершился групповой этап уверенной победой над Боснией и Герцеговиной (3:0), после которой сборная России даже стала второй в группе.

Плей-офф для сборной России начался матчем с Белоруссией, которая очень здорово настроилась на матч. Белоруски не просто долго вели по ходу первой партии, но и заработали сетбол. У россиянок было целых 11 невынужденных ошибок, но каким-то чудом они спасли этот сет, а затем выиграли и следующий, тоже устроив погоню за соперницами. В третий раз этот номер не прошёл — белорусские волейболистки всё-таки сократили отставание. Четвёртая партия была такой же напряжённой, как все остальные, только в ней нашлось место для подвига Ирины Капустиной. Её блестящая игра и на приёме, и в атаке помогла национальной команде выйти в четвертьфинал.

Уже много лет эта стадия становится для россиянок непреодолимым барьером, о каком бы турнире ни шла речь. В последний раз пробиться в полуфинал Олимпиад, чемпионатов мира или Европы удавалось шесть лет назад на континентальном первенстве. Чтобы прервать эту чёрную серию, нужно было обыгрывать сборную Италии, которая практически сохранила свой состав после возвращения из Токио.

Стартовый сет давал некоторые надежды на то, что россиянки возьмут реванш за поражение на Олимпиаде. После первого технического тайм-аута Федоровцевой удавалось дважды увеличивать преимущество до трёх очков, но затем ошибки позволили итальянкам отыграться, а затем сразу же создать четырёхочковый отрыв. В концовке партии стараниями той же 17-летней волейболистки удалось сократить отставание, но сборная Италии довела партию до победы.

То, что произошло дальше, объяснению не поддаётся. При счёте 3:3 россиянки словно исчезли с площадки и отдали 13 очков подряд. Ошибки были так разнообразны, что подопечных Бузато наказывали даже за неправильную расстановку. Сет закончился с унизительным счётом 25:8 в пользу Италии, после чего речи о борьбе за путёвку в полуфинал быть не могло. Тренер пытался спасти игру многочисленными заменами, но они не помогали. Со скамейки запасных девушки выходили уже потрясёнными происходящим и выиграли всего лишь на семь очков больше, чем в предыдущем сете.

Теперь российским болельщикам предстоит переживать за мужскую команду, которая 2-го сентября стартует на чемпионате Европы, проходящем в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. В команде Туомаса Саммельвуо будет гораздо меньше изменений по сравнению с токийской Олимпиадой: из игроков серебряного состава не будет только Максима Михайлова, Виктора Полетаева и Дениса Богдана. Россияне начнут турнир матчем с Турцией.