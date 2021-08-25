Женская сборная России уступила Сербии в матче чемпионата Европы по волейболу

В матче группового этапа чемпионата Европы по волейболу сборная России потерпела поражение от команды Сербии.

Встреча завершилась победой сербских волейболисток в пяти сетах со счётом 3:2 (25:22, 25:19, 16:25, 24:26, 15:10).

В группе А россиянки по-прежнему занимают третье место, имея восемь очков в четырёх матчах. Сербия идёт без поражений — 14 очков в пяти играх. Сербские волейболистки гарантировали себе первое место по итогам группового этапа.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу досрочно вышла в 1/8 финала ЧЕ.