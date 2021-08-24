Женская сборная России по волейболу досрочно вышла в 1/8 финала ЧЕ

Короткая ссылка
Женская сборная Бельгии по волейболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу, что позволило россиянкам гарантировать себе попадание в плей-офф.
Женская сборная России по волейболу досрочно вышла в 1/8 финала ЧЕ
  • @CEVolleyball
  • Twitter

Бельгийки выиграли со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:15) и вышли на второе место в таблице группы А, одержав при этом три победы.

Российская команда провела на турнире три матча и располагается на третьей строчке, имея в своём активе две победы. Благодаря победе бельгийской команды россиянки гарантированно попадут в первую четвёртку в группе, что даёт право выступать в 1/8 финала.

В четвёртом туре российская команда сыграет со сборной Сербии 25 августа.

Чемпионат Европы проходит в четырёх странах — Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Россиянки все матчи группового этапа провели в Белграде.

Ранее сообщалось, что женская сборная России проиграла Бельгии на ЧЕ по волейболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить