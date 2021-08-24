Женская сборная России по волейболу досрочно вышла в 1/8 финала ЧЕ

Женская сборная Бельгии по волейболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы по волейболу, что позволило россиянкам гарантировать себе попадание в плей-офф.

Бельгийки выиграли со счётом 3:0 (25:23, 25:19, 25:15) и вышли на второе место в таблице группы А, одержав при этом три победы.

Российская команда провела на турнире три матча и располагается на третьей строчке, имея в своём активе две победы. Благодаря победе бельгийской команды россиянки гарантированно попадут в первую четвёртку в группе, что даёт право выступать в 1/8 финала.

В четвёртом туре российская команда сыграет со сборной Сербии 25 августа.

Чемпионат Европы проходит в четырёх странах — Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Россиянки все матчи группового этапа провели в Белграде.

Ранее сообщалось, что женская сборная России проиграла Бельгии на ЧЕ по волейболу.