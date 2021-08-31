Стал известен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по волейболу

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила состав мужской сборной России на чемпионат Европы.
Стал известен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по волейболу
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Состав сборной России на чемпионат Европы опубликован на сайте ВФВ.

Состав сборной России: Игорь Кобзарь, Павел Панков, Фёдор Воронков, Кирилл Клец, Артём Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев, Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Павел Тетюхин, Евгений Баранов, Валентин Голубев.

Чемпионат Европы по волейболу пройдёт с 1 по 19 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты победили египтян и вышли в полуфинал Паралимпиады в Токио.

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