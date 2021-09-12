Путин высказался о судействе в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

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Президент России Владимир Путин прокомментировал судейство в соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио.
Путин высказался о судействе в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Это же не военные учения какие-то. Счетоводы. Дали бы хотя бы результаты, протоколы. Не дают. Ну ничего, мы крепче будем», — кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

Ранее Путин прокомментировал решение Международной федерации гимнастики (FIG) признать результаты олимпийского турнира в Токио непредвзятыми.

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