Путин рассказал, как сломал нос на тренировке по боксу

Президент России Владимир Путин рассказал о своём опыте в бойцовских видах спорта.

Путин рассказал, что на третьей или четвёртой тренировке по боксу ему сломали нос. При этом он не обратился к врачам, потому что был дворовым парнем.

«До носа невозможно было дотронуться даже пальцем — cломан: как оказалось потом, он был сломан. Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой», — поделился президент воспоминаниями в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее Путин высказался о судействе в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.