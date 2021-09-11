Путин подписал указ о награждении российских паралимпийцев
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Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
Госнаграды присуждаются «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XVI Паралимпийских играх 2020 года в Токио».
Также 11 сентября Путин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио.
Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.
На Паралимпиаде Россия заняла четвёртую позицию с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.