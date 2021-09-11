Путин подписал указ о награждении российских паралимпийцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских атлетов — медалистов Паралимпиады в Токио.

Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Госнаграды присуждаются «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на XVI Паралимпийских играх 2020 года в Токио».

Также 11 сентября Путин вручил государственные награды российским спортсменам, завоевавшим золотые медали на летних Олимпийских играх в Токио.

Сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.

На Паралимпиаде Россия заняла четвёртую позицию с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.