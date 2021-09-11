Путин заявил, что Россия достойно выступила на Олимпиаде вопреки политизированным решениям

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены достойно выступили на летних Олимпийских играх в Токио вопреки политизированным решениям.
Путин заявил, что Россия достойно выступила на Олимпиаде вопреки политизированным решениям
  • © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

«Российские спортсмены достойно выступили на Олимпийских играх в Токио. Вся страна понимает, как это было непросто. Пожалуй, в отдельных моментах запредельно трудно. Не могу не вспомнить и известные — далёкие, к сожалению, от спорта — политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды. Но вы всё выдержали, сражались достойно, подарили всем нам радость побед, чувство гордости за Отечество», — приводит слова Путина с церемонии вручения государственных наград российским призёрам Игр в Токио РИА Новости.

Напомним, что сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Олимпийских игр с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.

На Паралимпиаде Россия заняла четвёртую позицию с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями.

Ранее Путин вручил награды победителям Олимпийских игр в Токио.

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