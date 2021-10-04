Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова объяснила, почему назвала сестёр Авериных мокрыми курицами.

«Я назвала только Дину, которая сообщила, что уходит в экономический институт. Но когда я узнала, что она это сказала, потому что они боялись, что их будут «убивать» и в дальнейшем, я ответила, что тогда извините, надо мне говорить всегда правду», — приводит слова Винер-Усмановой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что россиянка Дина Аверина одержала победу в индивидуальном многоборье на турнире по художественной гимнастике Olympico Cup 2021 в Москве.

Ранее Винер-Усманова сообщила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиле из-за коронавирусных ограничений.