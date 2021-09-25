«Сложно мотивировать сидящую в Instagram молодёжь»: Канаева о работе тренером, рекомендации Винер и пропуске Ашрам ЧМ

У нынешнего поколения детей довольно специфичные кумиры, а из-за увлечения соцсетями некоторых из них становится сложнее мотивировать заниматься спортом. Такое мнение в интервью RT высказала Евгения Канаева. Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике также поделилась мнением о намерении Ирины Винер-Усмановой выдвинуть её на должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) и призналась, что может понять решение израильтянки Линой Ашрам отказаться от выступления на чемпионате мира в Японии.

— Вы единственная в истории двукратная чемпионка Олимпиады в индивидуальном многоборье. Но если человек, не знающий вас, зайдёт в Instagram, у него может сложиться впечатление, что перед ним не прославленная спортсменка, а светская львица…

— На самом деле я не инстаграмщица. Я живой, общительный человек. Совсем недавно завела страницу. Те, кто знает меня, прекрасно осознают, что перед ними гимнастка. Не вижу смысла лишний раз акцентировать внимание на своих спортивных достижениях. Я человек, который не особо любит хвастаться подобным.

— Вы говорите, что недавно создали аккаунт в Instagram. Что сподвигло на это?

— Фейковые страницы. Многие люди говорили, что с ними общались от моего имени, договаривались об определённых вещах. Это и стало поводом завести свой аккаунт. Плюс карантин, да и просьбы многих знакомых и болельщиков. Признавались, что им было бы очень интересно знать, что происходит у меня в жизни.

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— Спортсмены используют соцсети для разных нужд. Кто-то рассказывает о себе, кто-то применяет их в качестве рекламной площадки. Но у вас подобных постов пока нет.

— Не хочу сводить всё к публикации рекламы. Предложения есть, но я далеко не на всё соглашаюсь. Пока больше рассматриваю варианты. Репутацию очень трудно заработать, а упасть лицом в грязь очень легко.

— Есть какие-то вещи, которые вы бы ни за что не согласились рекламировать?

— Безусловно. У меня есть определённые жизненные ценности, приоритеты. Не всё покупается и продаётся. Слава богу, недостойных предложений пока не поступало.

— Сейчас вы занимаетесь тренерской деятельностью. Вы ощущаете, что именно в этом сейчас ваше призвание?

— Конечно. Ведь я работаю на этом поприще с 2015 года.

— Например, фигуристка Елизавета Туктамышева в одном из интервью признавалась, что не сможет учить детей, поскольку ей не хватит терпения.

— Очень многие спортсмены-олимпийцы говорят, что тренировать нереально сложно. Но потом они понимают, что большую часть жизни посвятили определённому делу, обладают колоссальными знаниями и опытом, которые можно передавать будущему поколению. И в этот момент осознают, что именно это и есть их призвание.

— Что вам тяжелее всего даётся в качестве наставника?

— Непросто, когда ты спортсмен высоко уровня и тебе кажется предельно простым исполнение того или иного элемента. Ты думаешь, что всё уже объяснил, разжевал, но до человека всё равно не доходит. В эти моменты нужно терпение.

Ещё очень сложно мотивировать сидящую в Instagram молодёжь. У нынешнего поколения детей довольно специфичные кумиры. Сейчас у них всё есть. У нас не было тех же самых телефонов. Поэтому нужно заинтересовывать, вдохновлять. Этим мы и занимаемся.

— Не думаете, что из этого поколения может не выйти олимпийских чемпионов?

— Нет. В нашей стране это один из лидирующих видов спорта. Поэтому и стараемся воспитывать детей, которые будут продолжать победные традиции.

— Для российской и мировой гимнастики, наверное, одним из главных деятелей в истории навсегда останется Ирина Винер-Усманова. Бывали моменты, когда говорили себе: «В будущем хочу достичь такого же уровня»?

— Как говорится в Библии: «Не сотвори себе кумира». Я учусь у неё, перенимаю опыт, но хочу быть собой. Мне очень повезло оказаться рядом с такими людьми, как Ирина Александровна, Вера Ефремовна Штельбаумс и многими другими. Они вложили частичку себя, может, и больше. Испытываю огромную благодарность.

— Недавно Винер-Усманова заявила, что будет рекомендовать вас на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики в 2024 году. Как вы восприняли это?

— Посмотрим, что будет через три года. Мне очень приятно доверие и отношение ко мне Ирины Александровны.

— Она уточнила, что вы специально для этого учите английский язык.

— Нет, учу я для себя. Не только потому, что вижу себя в техническом комитете. У меня и сын сейчас занимается английским.

— Вам интересна эта должность?

— Мне интересна художественная гимнастика. Совмещать с тренерской работой будет сложно, но есть исключение в лице Ирины Александровны. Но сейчас ощущаю себя прекрасно, мне нравится моя работа. Обожаю детей, которых тренирую. Для меня важен полёт. Я человек эмоций.

— Понимаете, почему Винер-Усманова рекомендовала именно вас?

— Да. Она знает, как я люблю художественную гимнастику, и хочет, чтобы в техкоме были люди, которые прошли этот путь. Знают, как сделать бросок, кувырок. А не те, кто просто пишет правила и не имеет представления о сложности элементов. Сейчас многие элементы недооценены.

— Поясните, пожалуйста.

— Например, за два элемента дают равное число баллов, но при этом один из них изучить гораздо труднее, чем другой. Само собой, девочкам выгоднее идти более простым путём — ведь оценка одна и та же.

— Почему так происходит?

— Не все разбираются. Далеко не каждый выступал на высоком уровне, исполнял те или иные элементы. Безусловно, там есть суперпрофессионалы, а есть… Хочется иметь идейных людей, которые понимают в этой теме.

— Если Ирина Александровна подойдёт завтра и скажет: «Женя, надо», как вы отреагируете?

— Сейчас не думаю об этом. Если это случится, тогда буду принимать решение.

— Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предложил судьям использовать видеоповторы в спорных моментах. Как относитесь к этой инициативе?

— У судей и сейчас есть повторы. После подачи протеста они имеют право пересмотреть конкретный эпизод и вынести по нему решение. Но необходимо понимать, что одно дело — судить по картинке с экрана, другое — наблюдая вживую. На видео можно докопаться до каждой мелочи, а художественная гимнастика — это эмоциональный, энергетический вид спорта. У нас атлеты демонстрируют образы. Поэтому присутствие в зале усиливает эффект от выступления.

— В 2021-м Олимпийские игры и чемпионат мира по художественной гимнастике пройдут в один год. Как это повлияет на результаты?

— Если судить по своему опыту, то для меня каждый постолимпийский турнир был очень тяжёлым. После Игр ты находишься на эмоциональном спаде. Но с другой стороны, чем больше стартов, тем лучше для девочек.

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— С учётом отказа от выступления сборной Израиля насколько высокой будет конкуренция в личном многоборье?

— Такой же высокой, как и всегда. У нас есть очень сильные соперницы из Белоруссии, Болгарии, Италии.

— Но все ждали реванша между Диной Авериной и Линой Ашрам…

— Ашрам можно понять. Золото Олимпиады даёт ей право пропустить турнир. Мы не знаем, в каком состоянии она подходила к Играм, какие травмы её мучили, какие препятствия пришлось преодолеть. Надо уважать соперника.

— Вы бы выступили на чемпионате мира после победы на Олимпиаде?

— Не могу поставить себя на место Ашрам. Ведь все люди разные, и нельзя сказать, что именно спортсмен чувствует в тот или иной момент. Хотя я знаю, что Линой — очень хорошая девочка, которая всегда выходила и поздравляла россиянок после их побед. И наши девушки повели себя благородно, когда попросили оставить израильтянку в покое. Думаю, это пример для всех.