«Сложно мотивировать сидящую в Instagram молодёжь»: Канаева о работе тренером, рекомендации Винер и пропуске Ашрам ЧМ
- РИА Новости
- © Владимир Песня
— Вы единственная в истории двукратная чемпионка Олимпиады в индивидуальном многоборье. Но если человек, не знающий вас, зайдёт в Instagram, у него может сложиться впечатление, что перед ним не прославленная спортсменка, а светская львица…
— На самом деле я не инстаграмщица. Я живой, общительный человек. Совсем недавно завела страницу. Те, кто знает меня, прекрасно осознают, что перед ними гимнастка. Не вижу смысла лишний раз акцентировать внимание на своих спортивных достижениях. Я человек, который не особо любит хвастаться подобным.
— Вы говорите, что недавно создали аккаунт в Instagram. Что сподвигло на это?
— Фейковые страницы. Многие люди говорили, что с ними общались от моего имени, договаривались об определённых вещах. Это и стало поводом завести свой аккаунт. Плюс карантин, да и просьбы многих знакомых и болельщиков. Признавались, что им было бы очень интересно знать, что происходит у меня в жизни.
— Спортсмены используют соцсети для разных нужд. Кто-то рассказывает о себе, кто-то применяет их в качестве рекламной площадки. Но у вас подобных постов пока нет.
— Не хочу сводить всё к публикации рекламы. Предложения есть, но я далеко не на всё соглашаюсь. Пока больше рассматриваю варианты. Репутацию очень трудно заработать, а упасть лицом в грязь очень легко.
— Есть какие-то вещи, которые вы бы ни за что не согласились рекламировать?
— Безусловно. У меня есть определённые жизненные ценности, приоритеты. Не всё покупается и продаётся. Слава богу, недостойных предложений пока не поступало.
— Сейчас вы занимаетесь тренерской деятельностью. Вы ощущаете, что именно в этом сейчас ваше призвание?
— Конечно. Ведь я работаю на этом поприще с 2015 года.
— Например, фигуристка Елизавета Туктамышева в одном из интервью признавалась, что не сможет учить детей, поскольку ей не хватит терпения.
— Очень многие спортсмены-олимпийцы говорят, что тренировать нереально сложно. Но потом они понимают, что большую часть жизни посвятили определённому делу, обладают колоссальными знаниями и опытом, которые можно передавать будущему поколению. И в этот момент осознают, что именно это и есть их призвание.
— Что вам тяжелее всего даётся в качестве наставника?
— Непросто, когда ты спортсмен высоко уровня и тебе кажется предельно простым исполнение того или иного элемента. Ты думаешь, что всё уже объяснил, разжевал, но до человека всё равно не доходит. В эти моменты нужно терпение.
Ещё очень сложно мотивировать сидящую в Instagram молодёжь. У нынешнего поколения детей довольно специфичные кумиры. Сейчас у них всё есть. У нас не было тех же самых телефонов. Поэтому нужно заинтересовывать, вдохновлять. Этим мы и занимаемся.
— Не думаете, что из этого поколения может не выйти олимпийских чемпионов?
— Нет. В нашей стране это один из лидирующих видов спорта. Поэтому и стараемся воспитывать детей, которые будут продолжать победные традиции.
— Для российской и мировой гимнастики, наверное, одним из главных деятелей в истории навсегда останется Ирина Винер-Усманова. Бывали моменты, когда говорили себе: «В будущем хочу достичь такого же уровня»?
— Как говорится в Библии: «Не сотвори себе кумира». Я учусь у неё, перенимаю опыт, но хочу быть собой. Мне очень повезло оказаться рядом с такими людьми, как Ирина Александровна, Вера Ефремовна Штельбаумс и многими другими. Они вложили частичку себя, может, и больше. Испытываю огромную благодарность.
— Недавно Винер-Усманова заявила, что будет рекомендовать вас на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики в 2024 году. Как вы восприняли это?
— Посмотрим, что будет через три года. Мне очень приятно доверие и отношение ко мне Ирины Александровны.
— Она уточнила, что вы специально для этого учите английский язык.
— Нет, учу я для себя. Не только потому, что вижу себя в техническом комитете. У меня и сын сейчас занимается английским.
— Вам интересна эта должность?
— Мне интересна художественная гимнастика. Совмещать с тренерской работой будет сложно, но есть исключение в лице Ирины Александровны. Но сейчас ощущаю себя прекрасно, мне нравится моя работа. Обожаю детей, которых тренирую. Для меня важен полёт. Я человек эмоций.
— Понимаете, почему Винер-Усманова рекомендовала именно вас?
— Да. Она знает, как я люблю художественную гимнастику, и хочет, чтобы в техкоме были люди, которые прошли этот путь. Знают, как сделать бросок, кувырок. А не те, кто просто пишет правила и не имеет представления о сложности элементов. Сейчас многие элементы недооценены.
— Поясните, пожалуйста.
— Например, за два элемента дают равное число баллов, но при этом один из них изучить гораздо труднее, чем другой. Само собой, девочкам выгоднее идти более простым путём — ведь оценка одна и та же.
— Почему так происходит?
— Не все разбираются. Далеко не каждый выступал на высоком уровне, исполнял те или иные элементы. Безусловно, там есть суперпрофессионалы, а есть… Хочется иметь идейных людей, которые понимают в этой теме.
— Если Ирина Александровна подойдёт завтра и скажет: «Женя, надо», как вы отреагируете?
— Сейчас не думаю об этом. Если это случится, тогда буду принимать решение.
— Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков предложил судьям использовать видеоповторы в спорных моментах. Как относитесь к этой инициативе?
— У судей и сейчас есть повторы. После подачи протеста они имеют право пересмотреть конкретный эпизод и вынести по нему решение. Но необходимо понимать, что одно дело — судить по картинке с экрана, другое — наблюдая вживую. На видео можно докопаться до каждой мелочи, а художественная гимнастика — это эмоциональный, энергетический вид спорта. У нас атлеты демонстрируют образы. Поэтому присутствие в зале усиливает эффект от выступления.
— В 2021-м Олимпийские игры и чемпионат мира по художественной гимнастике пройдут в один год. Как это повлияет на результаты?
— Если судить по своему опыту, то для меня каждый постолимпийский турнир был очень тяжёлым. После Игр ты находишься на эмоциональном спаде. Но с другой стороны, чем больше стартов, тем лучше для девочек.
— С учётом отказа от выступления сборной Израиля насколько высокой будет конкуренция в личном многоборье?
— Такой же высокой, как и всегда. У нас есть очень сильные соперницы из Белоруссии, Болгарии, Италии.
— Но все ждали реванша между Диной Авериной и Линой Ашрам…
— Ашрам можно понять. Золото Олимпиады даёт ей право пропустить турнир. Мы не знаем, в каком состоянии она подходила к Играм, какие травмы её мучили, какие препятствия пришлось преодолеть. Надо уважать соперника.
— Вы бы выступили на чемпионате мира после победы на Олимпиаде?
— Не могу поставить себя на место Ашрам. Ведь все люди разные, и нельзя сказать, что именно спортсмен чувствует в тот или иной момент. Хотя я знаю, что Линой — очень хорошая девочка, которая всегда выходила и поздравляла россиянок после их побед. И наши девушки повели себя благородно, когда попросили оставить израильтянку в покое. Думаю, это пример для всех.
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