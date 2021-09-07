«Скорее всего, они испугались»: почему сборная Израиля отказалась от участия в ЧМ по художественной гимнастике

Сборная Израиля по художественной гимнастике не выступит на чемпионате мира в Японии в конце октября. При этом тренер коллектива Элла Самофалова призвала не связывать решение с судейским скандалом на Олимпийских играх. Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила мнение, что конкурентки «не хотят напрягаться» после победы в Токио. По её словам, Дина и Арина Аверины обязательно приедут на первенство планеты.

«Они ретировались и доживают этот год спокойно»

После Олимпийских игр, ознаменовавшихся сенсационным поражением сестёр Дины и Арины Авериных и победой Линой Ашрам в личном многоборье, болельщики с огромным интересом ждали противостояния Израиля и России на чемпионате мира по художественной гимнастике, который должен пройти в японском Китакюсю в октябре.

Однако взять реванш у отечественных спортсменок, судя по всему, не получится. 7 сентября на официальном сайте FIG все квоты от Израиля на турнире были перечёркнуты красным цветом, что с большой долей вероятности свидетельствует о снятии команды. Также не примут участия в первенстве планеты Австрия и Пуэрто-Рико.

Подтвердила информацию об отказе ехать в Японию тренер сборной Элла Самофалова. По её словам, данное решение никак не связано с судейским скандалом на Олимпиаде. А в местной федерации гимнастики объяснили снятие с турнира «профессиональными соображениями». Причём израильтянки имели в Китакюсю максимальную квоту. В личном турнире должны были выступить три девушки, а в командном — шесть.

Спортивный журналист Гергели Мароши, сославшись на официальные лица страны, отметил: в команде решили не ехать на ЧМ ещё до ОИ, чтобы дать гимнасткам отдохнуть.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова не могла оставить снятие конкуренток без внимания. По её словам, израильтянки после успешной Олимпиады «не хотят напрягаться».

«Они ретировались и доживают этот год спокойно. Знаю, что тренер по групповым упражнениям больше не работает со сборной. Наверное, индивидуально пришли к такому решению. Вся эта ситуация называется «ретировались, что и требовалось доказать», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

При этом специалист отказалась даже вести речь о возможном реванше, подчеркнув, что Дина Аверина в Токио выиграла бы у Ашрам, если бы не судьи.

«Линой ни в чём не виновата, но в её адрес поступило столько неважных сообщений, что она даже вынуждена была выключить Instagram», — цитирует функционера ТАСС.

Вместе с тем руководитель ВФХГ сообщила, что сёстры Аверины обязательно выступят на первенстве планеты.

«Состав на групповые упражнения есть, на индивидуальные — тоже, но везде могут быть замены. Пока огласить его целиком не могу», — объяснила Винер.

«Если ты чемпионка, то должна приезжать и ещё раз доказывать»

Решение израильтянок не приезжать на чемпионат мира вызвало в России достаточно неоднозначную реакцию. Некоторые заподозрили соперниц в трусости, а другие, напротив, отнеслись к их желанию отдохнуть после ОИ с пониманием.

«Было бы интересно увидеть борьбу Авериных и Ашрам, поскольку это первые соревнования после Олимпиады. Любопытно, как их рассудят. Я предполагаю, что Линой испугалась. Если ты уверена в себе, ты чемпионка, то должна приезжать и ещё раз доказывать свой статус. Испугалась, что так просто не получится. ЧМ ведь пройдёт со зрителями, а никому не понравилась ситуация на прошедшей Олимпиаде», — цитирует «Матч ТВ» серебряного призёра ОИ-1996 Яну Батыршину.

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Поддержала бывшую подругу по сборной и олимпийская чемпионка Сиднея Юлия Барсукова. По её словам, израильтянки попросту опасались ехать на первенство планеты, которое могло сложиться для них не так удачно, как ОИ.

«Скорее всего, они испугались. После Олимпиады, после всего, что произошло, возник ажиотаж. Нам не нужна передышка, все находятся в хорошей форме. Ашрам — достойная соперница, девушка здесь совершенно ни при чём, просто было некомпетентное судейство — и всё», — подчеркнула Барсукова.

В свою очередь серебряный призёр ОИ-2016 Яна Кудрявцева, напротив, поддержала Ашрам и вспомнила, как сама после Олимпиады отдыхала около года.

«Вполне возможно, у израильтянок сейчас нет сил. Олимпийский сезон — это очень тяжело. На ЧМ приедут все сильные сборные и достойные оппонентки, поэтому нашим будет даже легче соревноваться без сборной Израиля. Наши девочки на Олимпиаде заняли второе место, но, конечно, никто не остановился. Напротив, все стали работать дальше», — объяснила Кудрявцева.

Поддержали израильтянок и представители других видов спорта. Например, прославленная гимнастка Светлана Хоркина призвала «не искать подводных камней» в их отказе от участия и посетовала на непростой календарь, ведь ЧМ и ОИ из-за пандемии коронавируса проходят в один год.

А олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова выразила другую точку зрения. По её мнению, Ашрам попросту побоялась проигрывать.

«Линой хочется остаться победительницей. В этом плане я понимаю её, наверное, тут есть объективные основания. Она свою миссию выполнила, всё остальное на совести судей. Люди, которые занимаются пиаром Ашрам, поступили правильно. Это не очень по-спортивному, но по-человечески её понять можно», — заявила Журова.

Наконец, известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал отечественных гимнасток не обращать внимания на снятие соперниц, а сосредоточиться прежде всего на собственном выступлении.

«Наша задача — выиграть этот турнир и в личном, и в командном первенствах. Если вы помните, в командном в Токио мы уступили Болгарии, а не Израилю. Поэтому сейчас наше дело — готовить спортсменов и достойно выступать, а не заниматься поиском конспирологических теорий. Это проблема тех, кто не приехал, а все остальные будут участвовать. Нужно возвращать статус ведущей гимнастической страны на планете, который пошатнулся на Олимпиаде», — подытожил Губерниев.

Поддержала его и известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, которая подчеркнула, что Израиль имеет полное право сняться.

«Уже столько всего сказано по этому поводу. Нет смысла добивать лежачего... Какое отношение ко всему происходящему имеем мы? Нас это совершенно не должно волновать», — подчеркнула специалист в интервью Sport24.