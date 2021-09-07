В Госдуме считают, что сборная Израиля снялась с ЧМ по художественной гимнастике из-за сестёр Авериных

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал решение сборной Израиля сняться с чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Они не дали отдохнуть своим атлетам, а просто не хотят проигрывать. Иначе ещё раз весь мир увидит, что гимнастки из России сильнее. Тогда поднялась бы снова волна о несправедливом решении арбитров на летних Олимпийских играх в Токио», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, в данной ситуации у сборной Израиля сработал инстинкт самосохранения.

«Они понимают, что выиграть второй раз не получится, потому что сейчас за судейством будут внимательно следить журналисты, тренеры и специалисты. Тем более Аверина уже успела сообщить о своём участии в чемпионате мира, а о решении сборной Израиля было объявлено уже после этого», — сказал он.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 18 по 24 октября в Японии.

Ранее сообщалось, что сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии.