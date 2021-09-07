Хоркина назвала нормальным решение сборной Израиля сняться с ЧМ по художественной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала решение сборной Израиля сняться с чемпионата мира по художественной гимнастике.

«Не надо искать подводных камней в решении израильской сборной. Олимпийские игры наложились на чемпионат мира, хотя всё должно было пройти в разные два года. На Олимпиаде все выкладываются на 200%, сил может не хватать. Это нормально», — цитирует Хоркину «Чемпионат».

Она отметила, что жаждет увидеть сестёр Авериных на пьедестале чемпионата мира.

«Кто будет соперником — не так важно. Самое главное — видеть российских девчонок. Думаю, Линой просто взяла отдых», — сказала Хоркина.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 18 по 24 октября в Японии.

Ранее сообщалось, что сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии.