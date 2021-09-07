Немов высказался о снятии сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал решение сборной Израиля сняться с чемпионата мира по художественной гимнастике.
Немов высказался о снятии сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике
  • Reuters

«Не могу сказать причины, но подразумеваю, что после Олимпиады каждому атлету где-то полгода надо восстанавливаться и реабилитироваться, после физических и психологических нагрузок. Поэтому я думаю, что люди отдыхают и восстанавливаются», — цитирует Немова «Газета.Ru».

Он отметил, что после Олимпийских игр у спортсменов идёт восстановительный процесс.

«Не думаю, что они испугались. Мы же не воюем, мы, наоборот, на дружбу нацелены. Чего там пугаться, не могу понять. Сейчас не столько важен чемпионат мира, как Олимпиада. И вы это сами понимаете, что чемпионат мира проходит раз в год, а Игры — раз в четыре. Поэтому она ценнее всегда», — сказал Немов.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт с 18 по 24 октября в Японии.

Ранее сообщалось, что сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии.

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