Винер-Усманова: сёстры Аверины едут на чемпионат мира

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала участие россиянок Дины и Арины Авериных в чемпионате мира в Японии.

«Состав на групповые есть, индивидуальные тоже есть, но везде могут быть замены. Пока огласить целиком не могу. Что касается сестёр Авериных, то на сегодняшний день — да, они едут», — цитирует Винер-Усманову РИА Новости.

Чемпионат мира должен пройти 18—24 октября в японском Китакюсю.

Олимпийская чемпионка Линой Ашрам и сборная Израиля снялись с соревнований в Японии.

Напомним, на Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье, а Арина Аверина стала четвёртой. Золото выиграла израильтянка Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении.

Ранее Яна Кудрявцева прокомментировала снятие сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике.