Кудрявцева прокомментировала снятие сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике

Серебряная призёрка Олимпиады-2016 Яна Кудрявцева прокомментировала снятие сборной Израиля по художественной гимнастике с чемпионата мира в Японии.

«Лично я после Олимпиады отдыхала около года, для выхода на новые соревнования нужно быть подготовленным морально. Вполне возможно, что у израильских гимнасток сейчас нет сил. Олимпийский сезон — это очень тяжело», — цитирует Кудрявцеву «Матч ТВ».

Она также отметила, что в отсутствие сборной Израиля России будет легче соревноваться. Кудрявцева считает, что у национальной команды есть все шансы выиграть золото.

Мировое первенство должно пройти 18—24 октября в японском Китакюсю.

Напомним, на Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье, а Арина Аверина стала четвёртой. Золото выиграла израильтянка Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении.

Ранее сообщалось, что сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии.