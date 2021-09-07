Кудрявцева прокомментировала снятие сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике
- Reuters
«Лично я после Олимпиады отдыхала около года, для выхода на новые соревнования нужно быть подготовленным морально. Вполне возможно, что у израильских гимнасток сейчас нет сил. Олимпийский сезон — это очень тяжело», — цитирует Кудрявцеву «Матч ТВ».
Она также отметила, что в отсутствие сборной Израиля России будет легче соревноваться. Кудрявцева считает, что у национальной команды есть все шансы выиграть золото.
Мировое первенство должно пройти 18—24 октября в японском Китакюсю.
Напомним, на Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье, а Арина Аверина стала четвёртой. Золото выиграла израильтянка Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении.
Ранее сообщалось, что сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира в Японии.