Батыршина предположила, почему Ашрам решила не выступать на ЧМ по художественной гимнастике

Серебряная медалистка Олимпийских игр 1996 года по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала решение сборной Израиля отказаться от выступления на чемпионате мира в Японии.

«Я предполагаю, что Линой испугалась», — заявила Батыршина в эфире «Матч ТВ».

По словам медалистки Игр в Атланте, действующая чемпионка Олимпиады должна приезжать на первенство планеты и подтверждать высокий статус, если она уверена в своих силах.

Ашрам является чемпионкой Олимпиады в Токио в многоборье и 11-кратной медалисткой чемпионатов мира по художественной гимнастике. До настоящего момента израильская спортсменка ни разу не побеждала на первенствах планеты. В её активе семь серебряных и пять бронзовых наград.

Ранее олимпийская чемпионка Юлия Барсукова поделилась мнением о решении национальной команды Израиля отказаться от выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.