Батыршина предположила, почему Ашрам решила не выступать на ЧМ по художественной гимнастике

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Серебряная медалистка Олимпийских игр 1996 года по художественной гимнастике Яна Батыршина прокомментировала решение сборной Израиля отказаться от выступления на чемпионате мира в Японии.
Батыршина предположила, почему Ашрам решила не выступать на ЧМ по художественной гимнастике
  • Reuters

«Я предполагаю, что Линой испугалась», — заявила Батыршина в эфире «Матч ТВ».

По словам медалистки Игр в Атланте, действующая чемпионка Олимпиады должна приезжать на первенство планеты и подтверждать высокий статус, если она уверена в своих силах.

Ашрам является чемпионкой Олимпиады в Токио в многоборье и 11-кратной медалисткой чемпионатов мира по художественной гимнастике. До настоящего момента израильская спортсменка ни разу не побеждала на первенствах планеты. В её активе семь серебряных и пять бронзовых наград.

Ранее олимпийская чемпионка Юлия Барсукова поделилась мнением о решении национальной команды Израиля отказаться от выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.

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