Батыршина предположила, почему Ашрам решила не выступать на ЧМ по художественной гимнастике
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«Я предполагаю, что Линой испугалась», — заявила Батыршина в эфире «Матч ТВ».
По словам медалистки Игр в Атланте, действующая чемпионка Олимпиады должна приезжать на первенство планеты и подтверждать высокий статус, если она уверена в своих силах.
Ашрам является чемпионкой Олимпиады в Токио в многоборье и 11-кратной медалисткой чемпионатов мира по художественной гимнастике. До настоящего момента израильская спортсменка ни разу не побеждала на первенствах планеты. В её активе семь серебряных и пять бронзовых наград.
Ранее олимпийская чемпионка Юлия Барсукова поделилась мнением о решении национальной команды Израиля отказаться от выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.