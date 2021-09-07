Олимпийская чемпионка о снятии Израиля с ЧМ по художественной гимнастике: скорее всего, они испугались

Олимпийская чемпионка Юлия Барсукова поделилась мнением о решении национальной команды Израиля отказаться от выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии.

«Скорее всего, они испугались. После Олимпиады, после всего того, что произошло, был ажиотаж от этого. Нам не нужна передышка, все находятся в хорошей форме», — цитирует Барсукову «Матч ТВ».

При этом спортсменка отметила, что олимпийская чемпионка Токио в многоборье Линой Ашрам невиновна в данной ситуации. Как отметила Барсукова, причиной скандала стало некомпетентное судейство.

На Играх в Токио Ашрам завоевала золото в многоборье, опередив российскую спортсменку Диану Аверину. При этом в последнем упражнении израильтянка уронила ленту, но всё равно получила высокие баллы, что позволило ей сохранить первое место.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила мнение, что Авериной не нужно брать реванш у Ашрам.