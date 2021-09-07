Винер-Усманова о снятии сборной Израиля с ЧМ: я это предполагала
- Reuters
«Сборная команда Израиля решила не принимать участия, что и требовалось доказать. Как я отнеслась к их отказу? Никак, я это и предполагала», — цитируют Винер-Усманову РИА Новости.
Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.
Олимпийская чемпионка Линой Ашрам и сборная Израиля снялись с чемпионата мира в Японии.
Напомним, на Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье. Золото выиграла Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении. Арина Аверина заняла четвёртое место.
Ранее Винер-Усманова заявила, что сёстры Аверины едут на чемпионат мира.