Винер-Усманова о снятии сборной Израиля с ЧМ: я это предполагала

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала снятие сборной Израиля с чемпионата мира в Японии.

«Сборная команда Израиля решила не принимать участия, что и требовалось доказать. Как я отнеслась к их отказу? Никак, я это и предполагала», — цитируют Винер-Усманову РИА Новости.

Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.

Олимпийская чемпионка Линой Ашрам и сборная Израиля снялись с чемпионата мира в Японии.

Напомним, на Олимпиаде в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье. Золото выиграла Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении. Арина Аверина заняла четвёртое место.

Ранее Винер-Усманова заявила, что сёстры Аверины едут на чемпионат мира.