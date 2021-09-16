В Болгарии ответили на недовольство Винер-Усмановой судейством на Олимпиаде
- РИА Новости
«Мы завоевали золотые медали не с помощью судей, а по той причине, что наша команда на тот момент выступила лучше», — цитирует Атанасову ТАСС.
Она отметила, что раньше сборная России была сильной, а сейчас — сборная Болгарии.
«Судейство было очень строгим, и если у них другое мнение, то это не наша проблема», — добавила Атанасова.
Сборная Болгарии выиграла командный турнир по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, Россия стала второй.
Ранее Винер-Усманова рассказала, почему назвала сестёр Авериных «мокрыми курицами».