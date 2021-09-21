Дина Аверина поделилась впечатлениями от встречи с Путиным

Серебряная призёрка Олимпийских игр в Токио в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о недавней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы видели его ещё перед чемпионатом мира в 2019 году. Он приходил к нам и Ирине Александровне Винер-Усмановой в «Лужники». Поэтому я видела его второй раз, пообщались. Он тоже спрашивал, как и что. По поводу Олимпиады он мне сам рассказал: «Вот, это несправедливо. Шесть минут стояла и ждала оценку. Такого же у вас не бывает. Обычно две минуты, и выставляют оценку». Я говорю: «Да, вы уже всё знаете», — сказала Аверина на YouTube-канале ЦСКА.

Она также призналась, что попросила у президента автограф, а он в свою очередь расписался ей на медали. По словам спортсменки, у неё присутствовало волнение, когда она произносила речь на встрече с Путиным.

«Я начинаю говорить речь, и у меня ноги так задрожали. Стою и думаю: «Главное — не упасть!». Слава богу, что речь сказала до конца. Потом еле-еле пошла, и сразу села», — добавила Аверина.

7 августа в финале соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам (107,800), которая допустила потерю предмета во время выступления.

Ранее глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель признался, что восхищается Путиным.