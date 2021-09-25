Канаева заявила, что ей будет сложно совмещать работу тренера и главы техкома FIG

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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева высказалась о выдвижении на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) в 2024 году.
Канаева заявила, что ей будет сложно совмещать работу тренера и главы техкома FIG
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«Мне интересна художественная гимнастика. Совмещать с тренерской работой будет сложно, но есть исключения в лице Ирины Александровны. Но я сейчас ощущаю себя прекрасно, мне нравится моя работа. Я обожаю детей, которых тренирую. Я понимаю, почему Ирина Александровна сказала, что я буду претендовать на место в техкоме, — она знает, как я люблю художественную гимнастику. И она хочет, чтобы в техкоме были люди, которые прошли этот путь, которые знают, как сделать бросок, кувырок, а не те, кто просто пишет правила», — заявила Канаева в интервью RT.

Канаева уточнила, что учит английский язык для себя, а не только потому, что видит себя в техкоме.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова ранее заявила, что в 2024 году Канаева будет претендовать на должность в техкоме FIG.

Ранее серебряная призёрка Олимпийских игр в Токио в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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