Канадский фигурист: Косторной трудно даётся смена программ и тренеров

Короткая ссылка
Канадский фигурист Дилан Москович прокомментировал выступление россиянки Алёны Косторной на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в канадском Ванкувере — Skate Canada.
Канадский фигурист: Косторной трудно даётся смена программ и тренеров
  • РИА Новости

«Алёне трудно даётся смена программ и тренеров, но мне очень нравится её катание. При хорошем исполнении это серьёзный соперник», — цитирует Московича «ИноПроСпорт».

Напомним, что российская фигуристка Алёна Косторная заняла третье место на Skate Canada, набрав 214,54 балла.

Её соотечественница Камила Валиева с двумя мировыми рекордами выиграла этап Гран-при в Канаде (265,08). Второе место заняла ещё одна россиянка Елизавета Туктамышева (232,88).

Ранее американская фигуристка Лью заявила, что планирует попробовать четверной аксель в этом сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить