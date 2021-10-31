Канадский фигурист: Косторной трудно даётся смена программ и тренеров
- РИА Новости
«Алёне трудно даётся смена программ и тренеров, но мне очень нравится её катание. При хорошем исполнении это серьёзный соперник», — цитирует Московича «ИноПроСпорт».
Напомним, что российская фигуристка Алёна Косторная заняла третье место на Skate Canada, набрав 214,54 балла.
Её соотечественница Камила Валиева с двумя мировыми рекордами выиграла этап Гран-при в Канаде (265,08). Второе место заняла ещё одна россиянка Елизавета Туктамышева (232,88).
Ранее американская фигуристка Лью заявила, что планирует попробовать четверной аксель в этом сезоне.