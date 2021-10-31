Американская фигуристка Лью: планирую попробовать четверной аксель в этом сезоне

Американская фигуристка Алиса Лью рассказала о желании выучить четверной аксель, который не исполняет ни один фигурист в мире.

«Я очень счастлива, что попробовала исполнить свой тройной аксель. Не рассчитывала удивить кого-то этим, скорее просто хотела сделать его и вернуть чувство движения. Хотелось бы выполнить его чисто, но ошибки случаются. Планирую попробовать четверной аксель в этом сезоне — думаю, уже совсем скоро», — цитирует Лью журналистка Линн Рутерфорд в Twitter.

Напомним, что российская фигуристка Камила Валиева с двумя мировыми рекордами выиграла этап Гран-при в Канаде (265,08 балла).

Второе место заняла россиянка Елизавета Туктамышева (232,88), третья — её соотечественница Алёна Косторная (214,54).

Алиса Лью заняла пятое место, набрав 206,53 балла. Она упала с тройного акселя.

Ранее американский журналист высказался об оценках Валиевой на Skate Canada.