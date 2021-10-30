«Мой случай хотят сделать показательным»: Арутюняна лишили аккредитации на Skate Canada под странным предлогом

Известного тренера по фигурному катанию Рафаэля Арутюняна лишили аккредитации на этапе серии Гран-при Skate Canada в Ванкувере. Его обвинили в нарушении границы «чистой» зоны на арене. При этом границы «пузыря» не были размечены организаторами, в чём они сами признались, отметил Арутюнян. Наставник Нэйтана Чена заявил RT, что его показательно наказали в назидание другим.

Трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен, лидирующий на Skate Canada после исполнения короткой программы, продолжит выступление в этом турнире без тренера. Рафаэль Арутюнян был лишён аккредитации якобы за нарушение границ «чистой» зоны.

По словам известного специалиста, организаторы турнира забыли разметить границы «пузыря», в чём признались сами, однако вместо того, чтобы принести тренеру извинения, решили сделать наказание демонстративно жёстким. Об этом сразу после инцидента Арутюнян сообщил корреспонденту RT в телефонном разговоре.

— Как всё произошло?

— Обычно я ухожу с катка сразу после выступлений своих спортсменов, а тут задержался: Игорь Шпильбанд попросил меня посмотреть выступление одной из его танцевальных пар и высказать замечания. Он же объяснил мне, как пройти на трибуну: сам я этого не знал, поскольку никогда туда не поднимался. Шёл, очень внимательно разглядывая знаки, — все же сейчас информированы, насколько жёсткие в этом отношении требования предъявляются ко всем, кто находится в «пузыре». Ни на бортах, ни на стенах никаких знаков не было. Соответственно, я дошёл до того места, где у самого льда установлена телевизионная камера, немного прошёл вдоль борта в другую сторону, чтобы не мешать оператору, поднялся на несколько ступенек наверх и сел на трибуне.

Сидел, как положено, в маске, никто со мной рядом не находился. Какие-то люди на трибуне сидели, но все они находились довольно далеко. Когда пары закончили кататься, я тем же путём направился вниз. В этот момент ко мне подошёл представитель оргкомитета и попросил следовать за ним. После чего мне и объявили, что я нарушил границы «баббла».

— Вы точно уверены в том, что на вашем пути не было запрещающих знаков?

— Не просто уверен, организаторы подтвердили это сами. Когда я стал им объяснять, что не видел запретительной разметки, они сказали: мол, да, они в курсе, что разметки не было, но сейчас она уже сделана — как раз с тем, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. И что мой случай они хотят сделать показательным — в назидание другим. Я сначала даже не понял. Даже переспросил: «Получается, что вместо того, чтобы извиниться передо мной и моим спортсменом, вы сейчас выставляете меня виноватым, чтобы было на кого переложить вину за собственный недосмотр?»

— Получается, что так.

— Об этом я и говорю. Ведь по сути оргкомитет просто не выполнил свою профессиональную работу. Не разметил знаки, не поставил заграждение, не посадил дежурного сотрудника в том месте, где существует вероятность выхода людей за границы «чистой» зоны. А ISU не проконтролировал это должным образом. На самом деле меня гораздо больше возмутило другое: ну, хорошо, я нарушил правила, меня за это наказали. Но чисто по-человечески, вы хотя бы принесите извинения за случившееся!

— Связаться с представителями международной федерации вы пробовали?

— На разборе присутствовал представитель ISU Виланд Людерс, который отвечает в Ванкувере за организацию. Он сразу начал разговаривать со мной на предельно повышенных тонах, несмотря на то, что я вдвое старше, чем он сам. В его присутствии у меня изъяли аккредитацию, объявив, что я отныне опасен для всех тех, кто остался в «пузыре», потом посадили в машину и отправили в другую гостиницу. К счастью, американская федерация мгновенно подключилась к решению проблемы и сняла мне номер в том же отеле, но в другом крыле.

— Сейчас, получается, вы вообще лишены возможности присутствовать на катке?

— Только как зритель. За Нейтана я спокоен: он сразу сказал, чтобы я не переживал за него. И что я вообще могу раньше уехать из Ванкувера, если посчитаю нужным. Но я, конечно же, останусь. Будем кататься по переписке.

— Пользуясь случаем, поздравляю вас с прекрасным началом турнира: 106,72 балла у Чена в короткой программе — выдающийся результат.

— Мы всё-таки убрали из программы четверной флип, заменив его на тулуп. И всё сразу встало на свои места. Условно говоря, тулуп позволяет танцевать в программе, а флип — слишком тяжёлый элемент. К тому же он идёт в конце программы, исполняется с той же ноги, что и лутц, и это реально слишком тяжело физически. А когда спортсмен чувствует, что в программу изначально заложен некий процент возможного срыва, это сильно загружает ещё и голову. Просто мало кто это понимает.