Дэвис и Смолкин идут на седьмом месте после ритм-танца на Skate Canada

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Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин идут на седьмом месте после ритмического танца на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

Дэвис и Смолкин получили от судей 70,66 балла.

Лидируют в соревнованиях Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (85,65 балла) из Канады. Второе место занимают итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (78,82 ), третье — испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас (76,97).

Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (68,53) идут на девятом месте.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева лидирует по итогам короткой программы на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

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