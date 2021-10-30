Дэвис и Смолкин идут на седьмом месте после ритм-танца на Skate Canada
Дэвис и Смолкин получили от судей 70,66 балла.
Лидируют в соревнованиях Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (85,65 балла) из Канады. Второе место занимают итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (78,82 ), третье — испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас (76,97).
Россияне Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (68,53) идут на девятом месте.
Ранее сообщалось, что Камила Валиева лидирует по итогам короткой программы на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде.