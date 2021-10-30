Фигуристы Павлюченко и Ходыкин стали вторыми в короткой программе на Skate Canada

Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин заняли второе место в короткой программе среди спортивных пар на этапе серии Гран при по фигурному катанию в канадском Ванкувере — Skate Canada

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По итогам проката отечественные спортсмены получили от судей 69,46 балла. Лидируют после короткой программы китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (78,94), а тройку лучших замыкают немцы Минерва Хасе и Нолан Зигерт (67,93). Произвольная программа будет представлена 30 октября в 23:00 по мск. Ранее сообщалось, что фигуристки-одиночницы Камила Валиева и Алёна Косторная упали с тройного акселя на последней тренировке перед стартом Skate Canada.