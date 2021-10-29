Валиева и Косторная упали с тройного акселя на последней тренировке перед стартом Skate Canada
- globallookpress.com
- © Kalle Parkkinen/Newspix24
Во время прогонов чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и чемпионка Европы Алёна Косторная упали с тройного акселя. Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, в свою очередь, не стала заходить на прыжок.
Соревнования женщин пройдут в ночь с 29 на 30 ноября. Начало — в 04:45 мск.
Ранее тренер Александр Жулин заявил, что если Косторная не восстановила тройной аксель, то в Канаде ей будет очень тяжело.