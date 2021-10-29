Валиева и Косторная упали с тройного акселя на последней тренировке перед стартом Skate Canada

Короткая ссылка
Российские фигуристки провели последнюю официальную тренировку перед стартом этапа Гран-при в Ванкувере.
Валиева и Косторная упали с тройного акселя на последней тренировке перед стартом Skate Canada
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

Во время прогонов чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева и чемпионка Европы Алёна Косторная упали с тройного акселя. Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, в свою очередь, не стала заходить на прыжок.

Соревнования женщин пройдут в ночь с 29 на 30 ноября. Начало — в 04:45 мск.

Ранее тренер Александр Жулин заявил, что если Косторная не восстановила тройной аксель, то в Канаде ей будет очень тяжело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить