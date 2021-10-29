Жулин: если Косторная не восстановила тройной аксель, то в Канаде будет очень тяжело

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин оценил шансы чемпионки Европы Алёны Косторной на втором этапе Гран-при сезона-2021/22 — Skate Canada.

«Косторная — прекрасная фигуристка. Если она сделала выводы, то у неё есть всё, чтобы выступить в Канаде на высочайшем уровне. Но если она не восстановила тройной аксель, то ей будет очень тяжело. Ситуация с задержкой выдачи виз может повлиять на фигуристов только при условии, что они это время не тренировались, ждали визы, мотались за паспортами. Или если в Канаде им сразу не разрешат выйти на лёд, чтобы они сидели на карантине. В принципе, ничего им не может помешать», — цитирует Жулина «Чемпионат».

30 октября с короткими программами на турнире выступят российские одиночницы. В женском одиночном катании Россию представят Алёна Косторная, Камила Валиева и Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Артур Дмитриев может перейти в сборную США.