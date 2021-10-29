Источник: российский фигурист Артур Дмитриев может перейти в сборную США

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Российский фигурист Артур Дмитриев может сменить спортивное гражданство и перейти в сборную США.
Источник: российский фигурист Артур Дмитриев может перейти в сборную США
  • РИА Новости

Об этом сообщает журналист Джеки Вон в своём Twitter.

По информации источника, фигурист выступит на турнире US Championship Series, который является квалификационным к US Nationals.

В последний раз Дмитриев выступал за Россию в 2018 году на этапе Гран-при Rostelecom.

Напомним, что спортсмен является сыном двукратного олимпийского чемпиона в парном катании Артура Дмитриева — старшего.

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