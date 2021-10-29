Траньков рассказал, кто является главной соперницей Валиевой на Skate Canada

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился ожиданиями от выступления россиянки Камилы Валиевой на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2021/22 в Канаде.

«Шансы на то, что Валиева побьёт мировые рекорды, 50 на 50, наверное. Смотря, как откатается, есть куда расти. Ей надо откатать в свою силу, и всё будет в порядке, тогда её соперницам будет трудно. Если она им даст повод, то, конечно, кто-нибудь может этим воспользоваться», — цитирует Транькова «Чемпионат».

По его мнению, если 16-летняя американка Алиса Лью будет прыгать элементы ультра-си (четверные и тройной аксели), то она может составить конкуренцию россиянке.

«Она ещё в юниорском возрасте была основной соперницей наших девочек», — напомнил фигурист.

Траньков также добавил, что у него нет опасений за качество судейства.

Помимо 15-летней Валиевой, за Россию выступят Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева.

Skate Canada пройдёт с 29 по 31 октября.

Ранее двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин оценил шансы российских фигуристок на медали на втором этапе Гран-при.