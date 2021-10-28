Жулин поделился ожиданиями от выступления российских фигуристок на Skate Canada

Двукратный олимпийский призёр в танцах на льду Александр Жулин оценил шансы российских фигуристок Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной на медали на втором этапе Гран-при сезона-2021/22 — Skate Canada.

«Если они сумеют избежать карантина, то всё у них будет нормально. Главное — это тренировки, нужно держаться в соревновательной форме. Я практически уверен, что Валиеву и Туктамышеву мы увидим в тройке призёров, а вот насчёт Косторной этого пока сказать не могу. Получится ли у Валиевой сделать тройной аксель, с которого она падала на Finlandia Trophy? Здесь трудно что-либо прогнозировать. Давайте подождём соревнований», — цитирует Жулина «Газета.Ru».

Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и другие российские фигуристы с задержкой получили паспорта с канадскими визами. Гран-при Канады пройдёт с 29 по 31 октября.

Ранее канадский эксперт выразил мнение, что Туктамышева и Косторная проиграют Лью на Skate Canada.