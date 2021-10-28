Канадский эксперт ожидает, что Туктамышева и Косторная проиграют Лью на Skate Canada

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Канадский эксперт Эшер Хилл назвал фаворитку в женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при сезона-2021/22 в Канаде.
Канадский эксперт ожидает, что Туктамышева и Косторная проиграют Лью на Skate Canada
  • AP

«Мне бы хотелось сказать, что Косторная победит на Гран-при Канады, но я назову Алису Лью. Её катание улучшилось очень сильно, на льду она изумительна. Она ещё молодая, но уже заявила о себе во весь голос. Лью планирует пойти на тройной аксель. У неё тот же арсенал, что и у Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной. И я ставлю на то, что Алиса одержит победу», — сказал Хилл телеканалу CBC.

Напомним, что Skate Canada пройдёт в Ванкувере с 29 по 31 октября. В женском одиночном катании Россию представят Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и Камила Валиева.

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