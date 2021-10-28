Губанова рассказала, как решилась перейти в сборную Грузии

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, ранее выступавшая за Россию, рассказала о переходе в другую сборную.

Процесс перехода в сборную Грузии начался весной 2020 года.

«Я получила второе гражданство. Решили не афишировать этот процесс — я просто молча работала. А перед началом сезона с удовольствием объявила, что теперь выступаю в новом качестве», — цитирует Губанову «Матч ТВ».

Она также рассказала о конкуренции в России, из-за которой решилась на смену сборной.

«Конечно, я же вижу, какая в России конкуренция. В последние годы тяжело было, когда мои выступления ограничивались локальными турнирами. Я всё равно продолжала кататься, потому что хотела себя показать. Бросать спорт не планировала, но с мотивацией порой было трудно», — добавила Губанова.

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