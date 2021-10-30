Валиева заявила, что во время карантина в Канаде тренировалась в номере отеля
- РИА Новости
«Когда мы приехали, на следующий день у нас было две тренировки. Было сложновато из-за карантина, пришлось сутки сидеть в номере. Тренироваться в комнате тяжело, но возможно», — цитирует Валиеву «Спорт-Экспресс».
15-летняя фигуристка из Казани призналась, что абсолютно не нервничала во время исполнения короткой программы.
«Я вышла сегодня на прокат более спокойно, завтра хочу выйти с таким же настроем», — сказала она.
Валиева выиграла короткую программу на Skate Canada. Россиянка получила от судей 84,19 балла. Второе и третье места занимают её соотечественницы Елизавета Туктамышева (81,24) и Алёна Косторная (75,58).
Прокат произвольной программы на Skate Canada состоится 30 октября в Ванкувере.
Ранее Валиева заявила, что намерена попасть на Олимпиаду в Пекине.