Валиева заявила, что во время карантина в Канаде тренировалась в номере отеля

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Россиянка Камила Валиева рассказала, как проводила время во время карантина перед стартом второго этапа серии Гран-при Канады по фигурному катанию.
Валиева заявила, что во время карантина в Канаде тренировалась в номере отеля
  • РИА Новости

«Когда мы приехали, на следующий день у нас было две тренировки. Было сложновато из-за карантина, пришлось сутки сидеть в номере. Тренироваться в комнате тяжело, но возможно», — цитирует Валиеву «Спорт-Экспресс».

15-летняя фигуристка из Казани призналась, что абсолютно не нервничала во время исполнения короткой программы.

«Я вышла сегодня на прокат более спокойно, завтра хочу выйти с таким же настроем», — сказала она.

Валиева выиграла короткую программу на Skate Canada. Россиянка получила от судей 84,19 балла. Второе и третье места занимают её соотечественницы Елизавета Туктамышева (81,24) и Алёна Косторная (75,58).

Прокат произвольной программы на Skate Canada состоится 30 октября в Ванкувере.

Ранее Валиева заявила, что намерена попасть на Олимпиаду в Пекине.

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