Валиева заявила, что намерена попасть на Олимпиаду в Пекине

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Россиянка Камила Валиева прокомментировала прокат короткой программы на втором этапе серии Гран-при в Канаде.

«Я не думаю об этом, я живу моментом, но я попытаюсь попасть на Олимпийские игры. Буду счастлива там оказаться», — цитирует Валиеву РИА Новости.

По словам 15-летней фигуристки, она идеально выполнила короткую программу.

«Я счастлива, потому что я сделала сегодня всё, что могла, — 100%. Я нервничала, но когда вышла на лёд, то почувствовала счастье от того, что я здесь», — добавила она.

Валиева выиграла короткую программу на Skate Canada. Россиянка получила от судей 84,19 балла. Второе и третье места занимают её соотечественницы Елизавета Туктамышева (81,24) и Алёна Косторная (75,58).

Прокат произвольной программы на Skate Canada состоится 30 октября в Ванкувере.

Ранее сообщалось, что россиянин Макар Игнатов занимает четвёртое место после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде.

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